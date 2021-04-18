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GeriGündem 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti
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Melike YAZGILI/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti

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19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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