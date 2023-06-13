184. yıl klibi... ‘Rock’n korkusuz’ jandarma

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SÖZLERİ Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Oğuz Sırmalı’ya, müzik ve düzenlemesi Deniz Bijen Rahimi’ye ait olan şarkının klibini Oğuzhan Ejderoğlu yönetti. Klibin ilk gösterimi Jandarma Havacılık Başkanlığı’nda, askeri yetkililer ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı. Klip ve şarkı hakkında bilgi veren askeri yetkililer, 14 Haziran’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 184. yılının kutlanacağını, Jandarma Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

HEDEF GENÇ KİTLE

Bir askeri yetkili, 184 yıldır Jandarma Genel Komutanlığı’nın 24 saat esasına göre vatandaşın yanında, yakınında ve yardımında olduğunu belirterek şarkı ve kliple ilgili şunları söyledi: “Bu şarkıda özellikle 15-40 yaş arası vatandaşlarımızın gönlüne girmesi için pop ve rock sound’larını kullanmak istedik. Her haneye, her eve sanatla girelim düşüncesiyle yola çıktık. Uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalara göre en güvenilir kurum Jandarma Genel Komutanlığı seçildi. Vatandaştan yüzde 80 oranında oy aldık. Bu kliple gençleri de hedef alıp, gençlere jandarmayı tanıtmak ve çalışanı olma yönünde motivasyon sağlamak istiyoruz. Klipte jandarmanın tüm birimleri görev aldı. Biz varken masum vatandaşlara kimse dokunamaz ve zarar veremez. Jandarma Havacılık’ın mottosu ‘Geride Asla Kimseyi Bırakmayız.’ Şarkının çıkış noktası da bu oldu. Ayrıca klibin sonunda Jandarma Asayiş Vakfımızı tanıtmak için amacımızı ve vakfa katkı sağlamak üzere hesap numaralarını paylaşıyoruz.”

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Oğuz Sırmalı

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER

Daha önce yaptığı benzer çalışmalarıyla bilinen Oğuz Sırmalı, klipte 250’ye yakın jandarma personelinin görev aldığını ve Türk müzik piyasasındaki en büyük bütçeli yapım olduğunu söyledi. Klipte kullanılan ürünlerin büyük kısmının yerli ve milli ürünler olduğunu belirten Sırmalı, vatandaşları kurtarmak için jandarmanın birçok biriminin nasıl çalıştığını göstermek istediklerini aktardı.

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YAKALAMA OPERASYONU

250 kişilik askeri personelin katıldığı çekimlerde bir yakalama operasyonu anlatılıyor. İHA’ların aldığı görüntüyle trende bir suçlu tespit ediliyor. Bilgiler, jandarmanın tüm birimlerine gönderiliyor. Birimlerin ortak operasyonu ile içinde masum vatandaşların da olduğu vagondaki suçlu, kimseye zarar vermeden yakalanıp etkisiz hale getiriliyor. 1 ay ön hazırlık süresinin ardından klibin çekimleri 5 günde tamamlandı.