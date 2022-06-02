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18 yaş altına sigara satana hapis talebi

#Sigara#Satış#Hapis
18 yaş altına sigara satana hapis talebi

Üzerinde okul üniforması olan çocuğa sigara sattığı iddia edilen kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçundan dava açıldı.

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Mahkeme, sanığın beraatına hükmetti. Ancak Cumhuriyet savcısı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 10. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, mahkemenin beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Sanığın sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan mahkûmiyeti yerine beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oybirliği ile karar verildi" denildi.

BİR YILA KADAR...

Bu emsal kararla, para kazanmak uğruna çocuklara tek sigara satanlar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Çocuklara tehlikeli madde satanların cezası; Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesinde Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde açıkça ifade ediliyor. Yasada, sağlık için tehlikeli madde temini suçunun cezasının 6 aydan 1 yıla kadar hapis olduğu belirtiliyor.

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#Sigara#Satış#Hapis

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