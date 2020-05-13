18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs Pazartesi idari izin mi olacak? Son dakika açıklama geldi!

18 Mayıs idari izin mi? 18 Mayıs kimlere tatil sorusu, çalışma hayatına devam eden çalışanların yanıt aradığı konulardan. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, pazartesi gününün kamu çalışanları için idari izin sayılacağı bildirildi. İşte, 18 Mayıs tatiliyle ilgili detaylar.

18 MAYIS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.