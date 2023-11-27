18 ilde PKK/KCK terör örgütüne operasyonda 98 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Antalya’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde milis ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

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Bingöl’de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Bursa’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Elazığ’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Hakkari’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kocaeli’de geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları gerekçeleriyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda yasaklı yayınlı kitaplar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Mardin’de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 56 adet fişek, muhtelif miktarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir.

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Muğla’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmiştir.

Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Osmaniye YSP İl Yöneticisi M. Ç.’nin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Yalova’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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İzmir’de geçmiş tarihlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünü arayarak tehditlerde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheliden 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Adıyaman’da geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Siirt’te PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Adana’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

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Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 98 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Konya’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli ile yurtdışında eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştur.