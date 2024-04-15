17’lik çete suç makinesi çıktı

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Polisi gören araçtakiler hızla kaçmaya başladı. Şüpheliler Kullandıkları otomobil kontrolden çıkarak bir ağaca çarparak durdu. İçindeki 3 kişi koşarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından yakalandı. F.T. (17), M.Ö. (17), G.G. (17) sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

TOPLAM 235 SUÇ KAYDI

Araç içinde yapılan aramada da Sultangazi ve Güngören’de 3 araçtan çalınan konsollar bulundu. M.S.’nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 54 adet kaydı, F.T.’nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 99 adet kaydı ve G.G.’nin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 82 adet kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.