178 günlük sır perdesi aralandı

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Zonguldak Ereğli’de geçen yıl 10 Eylül sabahı, bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan içmimar Bartu Can (32) hareketsiz halde bulundu. Can’ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Gelen ekipler, Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SİLAH SESİNİ ÖNEMSEMEMİŞLER

Başta normal ölüm olarak değerlendirilen Bartu Can’ın otopsisinde çenesinin üstünde mermi girişine rastlandı. Ekipler, cinayet ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Can’ın o gece yanında olan arkadaşları ve ilgili olabileceği değerlendirilen 6 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Can’ın olay günü yanında olan arkadaşlarının silah sesi duydukları ancak önemsemedikleri de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirerek, HTS kayıtları, plaka tanıma sistemindeki veriler, güvenlik kameraları ve bölgedeki fotokapanları inceledi. Yaklaşık 30 bin plakayı inceleyen ekipler, o tarihte olay yerinde olduğu tespit edilen Kenan Alagöz (59) ile M.Ö.’yü gözaltına aldı.

İfade veren Kenan Alagöz, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü âlem yapmak için ormana gittiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacı için otomobillerinden indiklerini anlatan Alagöz, “Araca döndüğümüzde arka koltukta tanımadığım biri oturuyordu. ‘Sen kimsin’ diye tartışmaya başladık.

‘İNŞALLAH ÖLMEZ’ DEYİP AYRILMIŞLAR

Arbede yaşarken şahsın belinde büyük bir bıçak görüp korktum. Belimdeki tabancayı çekip havaya ateş ettim. Silahı indirirken bir anda ikinci defa patladı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. ‘İnşallah ölmez’ deyip ayrıldık” dedi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kenan Alagöz tutuklandı, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.