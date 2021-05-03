1700 rakımlı yaylada nohut ekimi öncesi tarlada ay yıldız simgesi oluşturuldu

Gazipaşa'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki, 1700 rakımlı Cimbiti Yaylası'nda kış boyu karla kaplı olan arazilerde nohut ekimine başlandı. Gazipaşa Belediyesi de geçen yıl nohut ekimi yaptığı yayladaki yaklaşık 100 dekar alanda 2 ton tohumu toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve meclis üyelerinin de katıldığı ekim sırasında traktörlerle tarlanın ortasına ay yıldız simgesi oluşturuldu. Bölgedeki nohut ekiminden bu yıl 20 ton rekolte hedefleniyor.

Başkan Mehmet Ali Yılmaz, amaçlarının üretim yapmak, çiftçilerin yanında olmak ve Cimbiti nohudunun tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Bu yaylaların alanlarında nohut ekimi yapılıyor. Bu bölgenin nohudu çok sevilen, çok meşhur bir nohut. Belediye olarak biz de bu alanlarda nohut ekeceğiz. Ekimlere kendi çalışanlarımız ve traktörlerimizle başladık. Yaklaşık 100 dekarın üzerinde bir alana 2 ton üzerinde tohum ekeceğiz. Hava şartları müsait olursa, ilerleyen günlerde yağmur yağarsa, çok iyi verim alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Öte yandan nohut ekiminin yapıldığı Cimbiti Yaylası'nın görüntüsü ve tarlada oluşturulan ay yıldız simgesi dronla havadan görüntülendi. Torosların yüksek kesimlerindeki yaylada baharın gelmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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