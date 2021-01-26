17 yaşındaki Zerda'nın gizemli ölümü

İstanbul Esenyurt’ta, 11 katlı Quars Otel’in 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti. Olay, dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zerda Curka, üç erkek ve kız kuzeni ile 01.00 sıralarında 38 numaralı odaya çıktı. Zerda Curka, yaşı küçük olması nedeniyle G.Ç. adıyla kayıt yaptırıp sahte kimlik göstererek otele giriş yaptı. Otel odasında içki içtikten sonra, arkadaşlarının iddiasına göre Zerda Curka, balkondan atladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Curka’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Curka’nın hırsızlık, gasp gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğunu belirledi. Öte yandan Curka’nın, geçtiğimiz aylarda da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Zerda Curka’nın cesedi olay yerindeki 5 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, odada bulunan arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis odada yaptığı incelemede, boğuşma izi ya da dikkat çeken bir dağınıklık olmadığını ve çok sayıda içki şişesi bulunduğunu belirledi.

‘YAŞAMAK İSTEMİYORUM’

İddiaya göre, Zerda Curka ve arkadaşları, eğlence mekânlarının kapalı olması nedeniyle eğlenmek için otel odası tuttu. Otel odasına girilmesinin ardından alkol almaya başladılar. Odada bulunan erkeklerden birinin kız arkadaşıyla aralarında kıskançlık tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra yatıştı.

İfadeleri alınan arkadaşlarının iddiasına göre, Zerda Curka, “Ben bu hayatı artık yaşamak istemiyorum” diyerek, kendisini balkondan attı. Polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.