17 yaşındaki Yiğit'in ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi! Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

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Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte dün saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı.

Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

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ÖĞRETMEN İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.

Dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yiğit Kalpak'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.