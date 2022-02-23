17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehri'nde aranıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Putinden flaş açıklamaVe korkulan oldu... Putin'den flaş açıklama!#Rusya
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçtiİtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti#İstanbul
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
Dünyayı sarsan kriz hakkında konuştu: Doğru şeyleri söylemezsem öldürülebilirimDünyayı sarsan kriz hakkında konuştu: Doğru şeyleri söylemezsem öldürülebilirim#Cardi B.
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehri'nde aranıyor

#Muş#Karasu Nehri#Yağmur Özkan
17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehrinde aranıyor

Muş'ta dün akşam saatlerinde Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan (17) kayboldu. Ekipler, nehirde Yağmur'u arıyor.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karasu Köprüsü'nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, Karasu Nehri'ndeki köprüden suya düştü. Yağmur'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri botlarla nehirde arama çalışması başlattı, polis ekipleri de kıyıda dronla arama yaptı. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de bölgeye gelerek ekipleri koordine etti. Ancak şu ana kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehrinde aranıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş#Karasu Nehri#Yağmur Özkan

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık