KayÄ±p genÃ§ kÄ±zÄ± sokakta buldular... Korku iÃ§inde insanlardan kaÃ§Ä±yormuÅŸ

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Olay, dÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Didim ilÃ§esinde meydana geldi. Bir kuafÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸan G.N.S., iddiaya gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼ne yanaÅŸan ve henÃ¼z plakasÄ± belirlenemeyen bir otomobildeki ÅŸÃ¼pheli ya da ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bir sÃ¼re sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az Ã¶nce kaÃ§Ä±rdÄ±lar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardÄ±m istedi. Aile, Didim Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gidip, durumu bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine harekete geÃ§en polis, arama baÅŸlattÄ±. OlayÄ± duyan G.N.S.'nin yakÄ±nlarÄ± ise sosyal medyadan paylaÅŸÄ±m yaparak genÃ§ kÄ±zÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

'KORKU Ä°Ã‡Ä°NDE Ä°NSANLARDAN KAÃ‡IYORMUÅž'

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Polis ekipleri sabah saatlerinde G.N.S.'yi Didim MaviÅŸehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek baÅŸÄ±na buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kiÅŸinin kendisini kaÃ§Ä±rÄ±p gece boyunca bir depoda alÄ±koyduÄŸunu, ÅŸÃ¼phelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. G.N.S., ailesine teslim edildi. Baba Serkan SÃ¶gÃ¼r, "KÄ±zÄ±m saÄŸ salim bulunduÄŸu iÃ§in sevindik. Polis bulduÄŸunda korku iÃ§inde insanlardan kaÃ§Ä±yormuÅŸ. Ä°nÅŸallah polisler, kÄ±zÄ±mÄ± kaÃ§Ä±ran ÅŸÃ¼phelileri bulur" dedi. Polis, genÃ§ kÄ±zÄ±n ifadesinden yola Ã§Ä±kÄ±p, kendisini kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi 3 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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