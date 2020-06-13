17 savaş uçağı ve 8 gemiyle Akdeniz’de 8 saat

Türkiye’nin hava ve deniz unsurlarının vurucu güçleriyle Libya açıklarında yaptığı eğitimin Yunanistan Savuma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerine karşı ülkesinin askeri seçenek dahil her şeye hazır olduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Yunanlı mevkidaşının bu sözlerine “Türkiye kendi ulusal çıkarları için her türlü önlemi almaya muktedirdir” karşılığını vererek, “Yunanların Türkiye’yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum” demişti.

HER TÜRLÜ ASKERİ BOYUT

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Libya açıklarında başta Yunanistan olmak üzere Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları ile askeri ve güvenlik mutabakat muhtıralarına karşı çıkıp Hafter’i destekleyen ülkelere adeta gözdağı verdiği ‘Açık Deniz Eğitimi’ni, Milli Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasıyla duyurdu. Bakanlık, eğitiminin her türlü askeri boyutu kapsadığına dair net mesajlar verdi. Açıklamada şöyle denildi:

UZAK MESAFE HAREKÂT

“Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla ‘Açık Deniz Eğitimi’ gerçekleştirilmiştir. Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir. Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir.”



HAVADA YAKIT İKMALİ

"Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km’lik) rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir."