17 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 272 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

17 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-18” operasyonlarında;

1 Ton 57 Kg Uyuşturucu Madde ve

16 Milyon 218 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

272 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz