17 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 272 zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
17 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-18” operasyonlarında;
1 Ton 57 Kg Uyuşturucu Madde ve
16 Milyon 218 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
272 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz
1️⃣7️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-18” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024
1️⃣ Ton 5️⃣7️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣6️⃣ Milyon 2️⃣1️⃣8️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣7️⃣2️⃣ Zehir… pic.twitter.com/Meh8O19JvV