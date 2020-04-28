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AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

17 gündür haber alınamıyordu! O genç kız bulundu

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17 gündür haber alınamıyordu! O genç kız bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine çalışma başlattı.

Kız çocuğu, Kepez ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Hayriye Nur Özyurt'un "kayıp" olduğunu dün, AA muhabirine anlatan Ayşe Yıldırım, torununun, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine polise giderek kayıp müracaatı yaptıklarını kaydetmişti.

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