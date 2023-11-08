17. Bilim Merkezi Lefkoşa’da... KKTC’ye de Teknofest sözü

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T3 Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışın en ilgi gören ismi oldu. Gençlerin yoğun ilgisinden yürümekte zorlanan Selçuk Bayraktar, “Can Azerbaycan’da yaptık, kardeş vatan KKTC’ye de en kısa zamanda Teknofest sözü veriyorum” dedi.

BİLİM LEFKOŞA

Lefkoşa’nın tarihi surlariçi bölgesinde Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin restore ettiği tarihi Ermeni Manastırı’nda açılışı gerçekleştirilen ve ‘Bilim Lefkoşa’ adı verilen merkezde, matematik, tasarım, tarım, doğa bilimleri, girişimcilik ve astronomi, uzay ve havacılık atölyeleri yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Selçuk Bayraktar, merkezin Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde açtıklarını belirterek, milli teknoloji yolunda geleceğin Aziz Sancar’larını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bayraktar, “Teknofest ile başlayan bu yolculuğumuzda dünyada bir rekor kırıldı ve bir milyondan fazla öğrencimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Kıbrıs Türk kardeşlerimizin bilim ve teknoloji çalışmalarına destek olmak için bu atölyeleri açıyoruz” diye konuştu.

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Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Selçuk Bayraktar, bilim ve teknolojinin insani değerleri, adaleti, merhameti ve iyiliği destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. KKTC’de spor şurâsı açılışına da katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuşmasında güçlü Türkiye’nin bilimde de güçlü bir noktaya geldiğini ifade etti.