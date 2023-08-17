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17 Ağustos depreminin 24'üncü yılı... Yalova'da anma töreni

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#Deprem#17 Ağustos#Yalova
17 Ağustos depreminin 24üncü yılı... Yalovada anma töreni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:14

Yalova'da 17 Ağustos 1999 depreminin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. 

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Yalova'da da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin 24'üncü yıl dönümünde, düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtı'na kadar gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüşle' başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer anıta kardelen bırakan vatandaşlar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu alanları gezdi.

17 Ağustos depreminin 24üncü yılı... Yalovada anma töreni

Programa, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Deprem#17 Ağustos#Yalova

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