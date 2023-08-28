1672 kişiyle araştırma yapıldı: Kalp krizi belirtileri cinsiyete göre farklı

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California’daki Cedar Sinai Hastanesi tarafından kalp krizi geçiren 18-85 yaş arası 1672 kişiyle yapılan araştırmaya göre, hastaların yüzde 50’sinin krizden bir gün önce semptom gösterdi. Kadınlarda erken uyarı işareti nefes darlığı olurken, erkekler ise göğüs ağrısı ve terleme yaşadı. Araştırmayı yürüten Dr. Sumeet Chugh, evde kalp krizi geçiren kişilerin büyük çoğunluğunun öldüğünü belirterek, araştırma bulgularının kişilerin kriz belirtilerini erkenden tespit etmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.