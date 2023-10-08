160 kiloya ulaşan 15 yaşındaki Emre, mide küçültme ameliyatı oldu

Haberin Devamı

Didim ilçesinde yaşayan Emre Kavak, 8 yaşından bu yana kilo almaya başladı. Zamanla 160 kiloya ulaşan Kavak, diyetlerle çözüm bulamayınca mide küçültme ameliyatı için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'ne başvurdu. Değerlendirmeler sonucunda, ameliyat kararı çıktı. Kavak, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Divarcı ile Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Fırat tarafından ameliyat edildi.

'HAZIR GIDALAR VE GAZLI İÇECEKLER TÜKETİYORDUM'

Emre Kavak, "Düzgün bir beslenme düzenim yoktu. Hazır gıdalar ve gazlı içecekler tüketiyordum. Özellikle enerji içeceklerini fazla içiyordum. Durumu ailemle konuştum ve ameliyat olmak istedim. Ardından hocalarımızla tanıştık ve ameliyat için planlama yaptık. Genç yaşta ameliyat olmak, bence daha iyi. Çünkü bünyemin daha kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Hatta keşke daha önce doktora başvursaydım diye düşündüm. Ameliyatla daha az yiyeceğim, gazlı içecek ve enerji içeceklerini tüketmeyeceğim. Yaşıtlarımın benim kadar kilo almadan, doğru beslenme düzenine geçmelerini öneriyorum. Zaman içerisinde zayıflayamadım ve bana tıbbi müdahalede bulunuldu. Çünkü kilolu olduğum için diyabet başlangıcı gelişmişti. Karaciğerimde yağlanma vardı. Daha fazla hastalık çıkmasından korktuğum için ameliyat olmak istedim. Sıkı bir Galatasaray taraftarıyım ama spora olan ilgim sadece maç izlemekle sınırlıydı. İstediğim kiloya ulaşınca halı saha maçlarını yorulmadan yapmak isterim. Çünkü kilolu olunca iki adımda yoruluyorsun. Benim için artık yeni bir hayat başlıyor" dedi.

Haberin Devamı

'İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ'

Anne Özlem Kavak ise "Emre kilo almaya başlayınca sık sık diyet uyguladık ancak fazla başarılı olamadık. Aynı zamanda restoran işletiyoruz. Kış döneminde Emre'nin beslenmesiyle daha çok ilgilenebiliyorduk ancak yaz döneminde restoranda yoğun olduğumuz için Emre tekrar hazır gıdalara ve gazlı içeceklere yöneliyordu. Verdiği kilolar daha fazla kilo olarak geri dönüyordu. Özellikle pandemi döneminde eve kapandık, hareketimiz azaldı. Pandemide daha fazla kilo aldı. Bu yıl diğer senelere göre, daha çok içine kapandı. Denizi çok sevmesine rağmen yüzmemeye başladı. En sonunda ablasıyla konuşmuş. Biz de bir şeyler yapmamızın şart olduğunu kararlaştırdık. 18 yaş altı kişilere cerrahi uygulandığını bilmiyorduk. Araştırdığımızda bunun mümkün olduğunu öğrendik. O zaman bize cesaret geldi ve Emre hoca ile ameliyatını planladık. Emre, 12 Nisan 2008 yılında doğdu ancak onun ikinci doğum günü, ameliyat olduğu gün olacak. Artık 21 Eylül'ü de kutlayacağız. Emre'nin çok güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Bu tedavinin ardından en çok Emre'nin koşabilmesini istiyorum. Kilolarından dolayı henüz koşamıyor. Kurduğu her hayali gerçekleştiğinde onun yanında olmak istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'ERGENLER DE AMELİYAT EDİLEBİLİR'

Mide küçültme ameliyatlarının ergen hastalara da uygulanabildiğini dile getiren Doç. Dr. Emre Divarcı ise "Cerrahi olabilecek hasta gruplarının bir kısmı, ergen hasta grubu olabiliyor. Bu hastaların vücut kitle endeksi belli bir değerin üzerindeyse ve yandaş hastalıklar eşlik ediyorsa, cerrahi yapılabiliyor. Bazen yandaş hastalıklar eşlik etmese bile belli değerin üzerindeyse cerrahi planlanabiliyor. 'Neden ameliyatı planlamak için yetişkin olmasını beklemiyorsunuz?' diye soru işaretleri olabilir. Çünkü çocuk için her geçen yıl, yandaş hastalıklar üzerine eklenir. Hastamız Emre'de de diyabet başlangıcı, tansiyon yüksekliği vardı. Bu hastalarda ameliyatı bekletirsek, yandaş hastalıklarla daha sık karşılaşabilir. Emre ameliyata girdiğinde 160 kiloydu ve her yıl kilosu daha fazla artıyordu. Kilo arttıkça ameliyatın başarısı daha zorlu hale gelebiliyor. Ameliyatın ardından Emre'nin yandaş hastalıklarında iyileşme olacağını, psiko-sosyal anlamda da daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu hastaların çocukluğundan itibaren başlayan ağır kilolarla beraber, psikolojileri de ağır yükler taşımaya başlıyor. Ameliyatın ardından kaybettiği kilolarla, psikolojilerindeki yükleri de hafifletiyorlar. Emre de yeni bir Emre olarak hayatına devam edecektir. Dolayısıyla gerçekten cerrahiye ihtiyaç varsa, ergenler de yetişkinliği beklemeden ameliyat olabilir" dedi.

Haberin Devamı

'MİDESİNİN YÜZDE 70'İ ÇIKARILDI'

Prof. Dr. Özgür Fırat da ameliyata ilişkin, şunları söyledi:

"Hastamız 15 yaşındayken vücut kitle endeksi 50'ye ulaşmıştı. 1,79 boyunda ve 160 kiloydu. Uzun yıllar kilo ile mücadele ediyordu. Ancak bu mücadele çok etkili olamadığı için obezite cerrahisi arayışına girmişlerdi. Vücut kitle endeksinin 50 olması, çok yüksek bir değer demek. 25 üzerinin aşırı kilolu, 30 üzerinin de obez kabul edildiğini düşünürsek, Emre süper obez grubuna giriyordu. Hastamızın tüm detaylı incelemelerini yaptık ve mide küçültme ameliyatına karar verdik. Midesinin yüzde 70'i operasyonla çıkarıldı. Doktor ve diyetisyen kontrolünde kas kitlesini koruyarak, kilo vermesini sağlamayı umuyoruz. Hastamızdan özellikle erken dönemde gazlı içeceklerden uzak durmasını istedik ancak obezite ile mücadele hayat boyudur. Bu ameliyatların hiçbiri; dondurma, enerji içecekleri gibi yüksek kalorili sıvı gıda alımlarında etkinliğini koruyamıyor. Bu tür beslenmelerden uzak durulmazsa cerrahiden de istenilen oranda fayda sağlayamaz."(DHA)