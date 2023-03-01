16 yıllık sır cinayette katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet!

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin isimli vatandaş kayboldu. O dönem polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara rağmen Şahin bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin'in dosyasını 14 yıl sonra tekrar açtı ve cinayete kurban gittiğini belirledi. Olaya ilişkin Serdar Topçu ve Abdürrahim Yazar gözaltına alındı, Ferhat Savaş ise yurt dışında olması sebebiyle yakalanamadı. Serdar Topçu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Abdurrahim Yazar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Hazırlanan iddianamede, firari sanık Ferhat Savaş'ın ve tutuklu sanık Serdar Topçu'nun Mahmut Şahin ile tartıştıkları, aralarında yaşanan küfür sonrasında Şahin'i öldürdükleri ve cesedini taksiye alarak ormanlık alana gömdükleri belirtildi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS"



Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Topçu ve taraf avukatları katıldı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Serdar Topçu beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Topçu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdurrahim Yazar'ın "Yalan tanıklık" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına, firari olan Ferhat Savaş'ın dosyasının ise tefrik edilmesine karar verdi.