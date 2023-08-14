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16 yaşındaki Yiğit'in acı ölümü... Domuz nöbetinde kuzeni tarafından vuruldu

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#Nöbet#Domuz#Aydın
16 yaşındaki Yiğitin acı ölümü... Domuz nöbetinde kuzeni tarafından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 13:16

Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuzlara karşı incir bahçesinde nöbet tutarken tüfeğinin kazara ateş aldığı öne sürülen Furkan A. (20), kuzeni Yiğit Çiçek'in (16) ölümüne neden oldu. Furkan A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Furkan A., kuzeni Yiğit Çiçek ve 2 arkadaşıyla birlikte incir bahçesinde domuzlara karşı nöbet tutarken, iddiaya göre elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kuzeni Yiğit Çiçek’in vücuduna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit Çiçek'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası Furkan A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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#Nöbet#Domuz#Aydın

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