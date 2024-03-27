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16 yaşındaki genç, 'kız meselesi' nedeniyle öldürüldü

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#Kadem Can Çiçek#Kocaeli#Cinayet
16 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 09:45

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), Kadem Can Çiçek'i (16) tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek ile E.K.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

16 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle öldürüldü

16 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle öldürüldü

Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu. E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, burada kurtarılamadı. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 

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#Kadem Can Çiçek#Kocaeli#Cinayet

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