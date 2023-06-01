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16 yaşındaki Arda'nın korkunç şekilde öldürüldü

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#Osmangazi#Polis#Bursa
16 yaşındaki Ardanın korkunç şekilde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 03:53

Bursa'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan 16 yaşındaki Arda Eren Siler, yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Barbaros Mahallesi, 460. Sokak’ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli tabanca ile Arda Eren Siler’e ateş etti. Boğazından vurulan Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar Siler’i özel araçla DOSAB Semt Polikliniği’ne götürdü.

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Siler’in cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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#Osmangazi#Polis#Bursa

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