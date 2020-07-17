16 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları: 2. devir gerçekleşti - MPİ 665. hafta Süper Loto sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar sahiplerini buldu. Milli Piyango İdaresi'nin genel müdürlük binasında düzenlenen çekilişle beraber 665. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3.984.094,90 TL devretti.

16 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 665. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar şunlar oldu;

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1.940.264,12 TL haftaya devretti.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.