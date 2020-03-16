16 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama MPİ - 919. hafta On Numara sonuçları ilan edildi
919. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Çekiliş sonrası 16 Mart On Numara sonuçları ve ikramiye oranları MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Geçen hafta 10 bilen 3 kişinin 203 bin TL ikramiye kazandığı On Numara canlı çekiliş sonuçları On Numara sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, merakla beklenen 16 Mart 2020 On Numara canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve On Numara sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran rakamlar.
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş pazartesi akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara canlı çekiliş sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te yapılan kuranın ardından açıklandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşların takip ettiği 919. hafta On Numara sonuçları MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Gözler şimdi 16 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçlarında. İşte, 919. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara canlı sonuç sorgulama ekranı.
16 MART ON NUMARA SONUÇLARI
16 Mart On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 919. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?
MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 16 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.
ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 2 kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih ve Van'ın İpekyolu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
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