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16. kattaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti

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#Rabia Keleş#İstanbul#Ümraniye
16. kattaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 14:48

Kahreden olay bugün öğle saatlerinde İstanbul Ümraniye’de meydana geldi. Rabia Keleş(31) isimli kadın, 44 katlı binanın 16.katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Rabia Keleş’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Keleş’in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş’in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

 

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#Rabia Keleş#İstanbul#Ümraniye

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