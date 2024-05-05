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16 ay sonra iddianame tamamlandı

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#Sinan Ateş#İddianame#Ankara
16 ay sonra iddianame tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da silahlı saldırıda hayatını kaybederken, akrabası Selman Bozkurt yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ateş suikastı soruşturmasını yaklaşık 16 ayın ardından tamamlayarak, 22 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

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Hazırlanan iddianamede, olay günü nöbetçi olan ve bir süre soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay’ın yerine Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir’in isminin yer alması dikkat çekti. Savcı Cihangir, en son Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce soruşturmalarında görev yapmıştı. İddianamede şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un olayda “müşterek fail” oldukları, şüpheliler Doğan Çep ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ise “azmettiren”, aralarında Özel Harekat Polisleri Aşkın Mert Gelenbay, Murta Can Çolak ile Ateş suikastına ilişkin soruşturmada bir süre görev yapan Cinayet Büroda görevli polis Mustafa Ensar Aykal’ın da bulunduğu 17 şüphelinin “cinayete yardım” ettiği belirtildi.

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KOMİSER YARDIM ETTİ

145 sayfalık iddianamede, şüpheliler Doğukan Çep ve Tolga Demirbaş’ın maktulü öldürmek için planlama ve tasarlama yaptıkları belirtildi. Ancak bu şüphelilerin cinayeti neden azmettirdiklerine ilişkin bir tespitin iddianamede yer almaması dikkat çekti.

Şüpheliler Çep ve Demirbaş’ın olay öncesinde maktul hakkında bilgi topladıkları, Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal’dan maktulün telefon ve adres bilgilerini aldıkları  belirtildi.

Çep ile polis memurları Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak’ın Ateş’i öldürecek tetikçi Özyağci’yi Ankara’da kalacağı şüpheli Zekeriya Asarkaya’nın evine bıraktıkları yer aldı.

 

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#Sinan Ateş#İddianame#Ankara

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