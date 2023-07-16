15 Temmuz’un 7. yılında bir kez daha ‘bir’ olduk... Şehitlerimize saygı ve minnetle

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle hainlerin millete kurşun yağdırdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı. Etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde konuşma yapan İsmail Hakkı Turunç, “Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek. Vatan bölünmeyecek ve bu millet asla teslim olmayacak’’ dedi.

HÜZÜN VE GURUR VARDI

Şehitler için Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, şehit aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda saygı seyri gerçekleştirdi.

DEV BAYRAKLA ‘BAĞIMSIZLIK’ MESAJI



İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Hem üzüntümüz hem sevincimiz var. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, kendisinin, milletimizin ferasetiyle şehitlerimizin, gazilerimizin ödediği bedelle bu devleti uçurumun kenarından alarak inşallah sonsuza kadar yaşatmak için bir bedel ödedi. Şehitlerimiz bu ihanet kalkışmasının şahitleri. Şehit aileleri, bunların şahitleri. Şehitliklerimizi, aziz şehitlerimizi ziyaret ettik’’ dedi.

CAMİLERDE HATİM İNDİRİLDİ

15 Temmuz Derneği’nin İstanbul Valiliği, İstanbul İl Müftülüğü ve Ensar Vakfı’yla düzenlediği hatim programında şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu. Ayasofya Camisi’nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fatih, Eyüpsultan ve Yeni Cami’de de şehitler için hatim indirildi.

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FİDAN CAKARTA’DAN SESLENDİ: DÜNYAYI FETÖ'YE DAR EDİYORUZ

Cakarta Büyükelçiliği’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,”Bugün buradan ilan etmek istiyorum. Dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz” dedi.





DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’nde konuştu. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya’ya geldiğini hatırlatan Fidan özetle şöyle konuştu:

BELİNİ KIRDIK

“Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü, uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları, Türkiye’yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. FETÖ terör örgütüyle mücadele, devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye’deki yapılanmasının belini kırdık. Bugün buradan, Cakarta’dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ’ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu, Endonezya’da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli.”

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: İZLERİNİ SÜRÜYORUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “15 Temmuz’da Türkiye’nin en uzun ve en karanlık gecesinde, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn Türk milleti vatanına canlı kalkan oldu. FETÖ’cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler, izlerini sürüyoruz. 15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir.”

KKTC CUMHURBAŞKANI: TÜRK TARİHİNE KARA LEKE

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- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, KKTC’de de bir dizi etkinlikle anıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen arma töreninde darbe girişiminin Türk tarihine kara bir leke olduğunu söyledi. Tatar, törendeki konuşmasında, “15 Temmuz’da yaşananlar bu coğrafyada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlerin varlığı ve bekası için ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.

HAFIZA’DA YAŞIYORLAR

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi sabahın erken saatlerinden itirabaren ziyaretçilerini ağırladı. İçinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret eden vatandaşlar, dua okudu.

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- Şehitler için Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

SARAÇHANE’DE ANMA

- 15 TEMMUZ gecesi yaşamını yitiren 251 şehit, Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz. Tam da bulunduğumuz bu mevkide canlarımızı kaybettik. Bize bunun verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz” dedi.

ÖMER’İN ADI TARİHE YAZILDI

- 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurup öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

İstanbul’dan ailesiyle gelen Ecrin Naz Coşkun (11), 15 Temmuz gecesinde 4.5 yaşında olmasına rağmen her şeyi hatırladığını, hatta okulundaki kompozisyon yarışmasında birinci seçildiğini ve burada olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Adana’dan gelen Gökhan Koç, “Ömer Halisdemir’in adı tarihe yazıldı” diye konuştu.

ŞEHİT MUHTARIN KAHRAMANLIĞI

15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkarak darbecilerin karşısına dikilen kahramanlardan biri de Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş olmuştu. 2 çocuk babası Sertbaş, darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından şehit edilmişti. Mete Sertbaş için Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı başındaki anma töreni düzenlendi. Şehidin eşi Rahşan Sertbaş, “Bu gece Mete’min bizden ayrılışının 7’nci senesi ve 7 senedir hüzün, özlem ve gururu aynı anda yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı kahramanlarının ruhları şad olsun” dedi.

7 YIL BİR ASIR GİBİ GELDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’de yaşayan babası, acısını oğlunun fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyor. Baba Ramazan Baysan, “7 yıl bana bir asır gibi geldi. Oğlumu toprağa verdiğimizden bugüne hiç aklımdan çıkmadı. Kendi ülke vatandaşının, kendi insanına yaptığı ihanet yenilir yutulur gibi değil” diyor.

ABD’DE 2 BELEDİYE 15 TEMMUZ’U TANIDI

- ABD’nin başkenti Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak, 2 belediyenin paylaştıkları hassasiyetleri ile milli birlik ve demokrasi konusunda örnek alınacak tutumlarını takdirle karşıladıklarını söyledi ve “Türkiye Yüzyılı’nda dostlarımızla etkin işbirliği içerisinde ve tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz” dedi.