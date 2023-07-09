155 yıllık tarihinde Kızılay’a ilk kadın başkan

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Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. Ankara Etimesgut Yerleşkesi’nde bugün yapılacak Genel Kurul’da Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın tek aday olacağı öğrenildi.

VEKÂLET EDİYORDU

Yaklaşık 800 delegenin oy kullanacağı seçimle Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olacak. Prof. Dr. Yılmaz, 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunuyordu. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.

1868’DE KURULDU

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek için 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kuruldu. Kızılay, 1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1923’de “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını aldı. Kuruluşa “Kızılay” adını ise Atatürk verdi.

KİMDİR?

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- 1975 yılında Ankara’da doğan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi. Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışan ve 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam eden Yılmaz, evli ve üç çocuk annesi.