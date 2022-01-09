15 yıllık eşe 25 bıçak darbesi

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Ankara Keçiören’de önceki gün, şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketindeki işinden 3 gün önce ayrılan Recep Koyuncu (39), komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşine iftira attığı öne sürülen Recep Koyuncu, bu neden evde de eşi Funda Koyuncu’yla (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Recep Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, “Eşimi öldürdüm” diye bağırmaya başladı.

OĞLU ŞAHİT OLDU

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu gözaltına alındı. Recep Koyuncu, verdiği ilk ifadede “Tartışma büyüyünce cinnet geçirip elime geçirdiğim bıçakla eşimi öldürdüm” dedi. Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda bulundukları bildirildi. Çocukların Recep Koyuncu'nun ailesi tarafından teslim alındığı ifade edildi.

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‘HUNHARCA KATLEDİLDİ’

Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’nda bekleyen Atalay Yağcı, “Yeğenim hunharca katledildi. 15 yıllık evlilikleri ve 3 çocukları vardı” dedi. Apartmanın yöneticisi Mehmet Buyruk ise “Cinayetten sonra kızın ailesini arayıp, ‘Kızınızı öldürdüm, buraya gelin’ demiş” diye konuştu.