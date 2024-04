Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan A.M. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., adliyeye sevk edildi. Zanlı A.M., adli işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.