15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı

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Bakırköy'de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya (20) ise gözaltına alınmıştı.

2 POLİS GÖZALTINDA

Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine olaya karışan 2 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.

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YAĞMUR'UN ANNESİ: KIZIMIN BİR TEK SAÇI KALDI ELİMDE

Öte yandan Yağmur Alparslan'ın ailesi, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi'ne önünde açıklama yaptı.

15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın annesi Nurten Alparslan, "Kızımın bir tek saçı kaldı elimde. Ne yapabilirim siz söyleyin, nasıl katlanacağım bu acıya?" dedi.

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"Kızıma 4 kurşun atılmış" diyen anne Nurten Alparslan, "Önceki akşam benim yanıma geldi, 'anne biraz konuşabilir miyiz?' dedi. Zaten karanlıktan çok korkan bir çocuktu. O gece benimle uyudu. Çocuğumun içine doğmuş gibi beni çok öptü. Sonra bana 'film izleyelim mi?' dedi, 'geç oldu kızım uyuyalım' dedim. Yatmadan önce, 'sabah arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim beni uyandırır mısın?' dedi. Kimse aramayınca sabah kalkmadı. Sabah kalktığında, 'bir arkadaşım gelecek, ondan para alacağım' dedi. Ondan 100 lira almıştı, 5 yaşında çocuklar gibi sevinmişti. 'Ne yapacaksın o parayı kızım' dedim, 'anne kendime tişört alacağım' dedi. O sabah çok mutsuzdu, normalde çok neşeli bir kızdı. Dışarı çıkmadan önce kızıma 'gitme' dedim, 'bir saat dolaşıp geleceğim' dedi. Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş" şeklinde konuştu.

"NE HAKLA BENİM KIZIMI ARABAYLA GEZDİRİYOR"

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Nurten Alparslan, kızının birlikte dışarı çıktığı 22 yaşındaki Serhat Kaya'dan da şikayetçi olacağını belirtek,"Kızımı arabasıyla gezdiren Serhat Kaya'dan da davacıyım. O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim." dedi.

"KİMİN NE CEZASI VARSA ÇEKECEK"

Baba Coşkun Alparslan ise "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur neşeli bir çocuktu, kediyi yolda görse eve getirirdi. Kimin ne cezası varsa sonuna kadar çekecek" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yağmur Alparslan'ın cenaze namazı Zeytinburnu'nda bulunan Selvili Çınar Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Alparslan'ın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Yeni Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.