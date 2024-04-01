15 yaşındaki kurye korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Acılı baba: 168 kilometre hızla çarpıp, arkasına bile bakmadı

Haberin Devamı

Kaza, geçen yıl 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarı'nın 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz Ege Demirci yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zengin, hayatını kaybetti, gözaltına alınan Demirci, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Ege Demirci hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına sanık Demirci, Zengin'in babası Hacı Zengin, annesi Yeter Zengin ve taraf avukatları katıldı.

'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR'

Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, "Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Anne Yeter Zengin ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, "Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de "Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Demirci'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haberin Devamı

'KARARA İTİRAZ ETTİK, ADALET BEKLİYORUZ'

Kararın ardından Mehmet Akif Zengin'in babası Hacı Zengin, DHA'ya konuştu. Zengin, "Kazayı telefon ile haber aldım. Kazaya karışan kişi ehliyetsiz, herhangi bir sorumluluğu olmayan ve orada yarış yapan birisi. Kaza sırasında 3 araç yarışıyor. İşin en acı tarafı da o yarışlar hala cumartesi günleri orada yapılmaya devam ediyor. Oğlum da cumartesi günü yapılan bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Mahkeme sonuçlandı ancak bu bir kaza değildi. Bu direkt cinayetti. Benim oğlum geri gelmeyecek. Ancak başka anaların, babaların yüreği yanmasın. Başka Akifler gitmesin diye uğraştık ama istediğimiz sonucu alamadık. Karar bizi kesinlikle memnun etmedi. Bir cinayetin cezasının bu olmaması lazım. Yatacağı süre belli zaten. Karara itiraz ettik. Adalet bekliyoruz. Benim oğlum 15 yaşındaydı. Bir hayata, 6 yıl ceza olur mu? Sırf kendi egosunu tatmin etmek için yarış yapan birinin çarpması sonucu oğlum hayatını kaybetti. 168 kilometre hızla oğluma çarpıp, arkasına bile bakmadan geçip gidiyor. Çarpma sesi ile en azından frene basıp, gazdan ayağını çekmesi lazım. Hiçbir şekilde, en ufak tepki vermeden, geçip gidiyor. Bu bir kaza olabilir mi? Bu olay, sadece benim yarışım ve egom her şeyden önemli; bir Akif değil de bin Akif de hayatını kaybetse hiç önemli değil demektir" dedi.