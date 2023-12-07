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15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Elbistan#Kaza
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 16:58

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü E.B.D. (15), adliyeye sevk edildi.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre; E.B.D.'nin kullandığı 34 DRY 441 plakalı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken, bölgeye ekipler gönderildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş, kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi. E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Elbistan#Kaza

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