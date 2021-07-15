15 Temmuz'da AVM'ler açık mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 15 Temmuz resmi tatil olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına 1 günlük ara verecek. Özel sektörde ise çalışmalar belirli şartlar altında devam edebilecek. AVM'ler bu günde çalışmalarını sürdürebilecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİLİ HAKKINDA BİLGİLER

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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