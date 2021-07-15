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Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

15 Temmuz'da AVM'ler açık mı?

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15 Temmuz'da AVM'ler açık mı?

15 Temmuz'da AVM'ler açık mı sorusu, güne erken saatlerde başlayan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. AVM'lere giderek alışveriş yapacak olan vatandaşlar, 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısıyla AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

15 Temmuz'da AVM'ler açık mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 15 Temmuz resmi tatil olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına 1 günlük ara verecek. Özel sektörde ise çalışmalar belirli şartlar altında devam edebilecek. AVM'ler bu günde çalışmalarını sürdürebilecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİLİ HAKKINDA BİLGİLER

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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