15 Temmuz şehitlerine 1374 mektup

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Öğrencilere toplam 267 bin 500 TL ödül dağıtıldı. 15 Temmuz Şehitleri’ne yazılan mektuplar jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren öğrenciler dün ödüllerini Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Lise Kategorisi’nde Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Zeynep Çakır, Ortaokul Kategorisi’nde İstanbul Özel İleri Toplum Aşaması Ortaokulu’ndan Leyla Engin, Maarrif Okulları Kategorisi’nde Afgan Türk Maarrif Okulları’ndan Adibullah Azimi 25’er bin lira ödül kazandı. Yarışmada ayrıca birinci olan öğrencilerin okullarına, kütüphane kurulması için 25’er bin lira verildi.