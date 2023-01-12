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15 Temmuz şehitlerine 1374 mektup

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#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Sultanbeyli Belediyesi#15 Temmuz Derneği
15 Temmuz şehitlerine 1374 mektup
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği’nin öğrenciler arasında düzenlediği 15 Temmuz Kahramanlarına Mektup yarışmasına ön elemeleri geçen 1374 öğrenci katıldı.

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Öğrencilere toplam 267 bin 500 TL ödül dağıtıldı. 15 Temmuz Şehitleri’ne yazılan mektuplar jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren öğrenciler dün ödüllerini Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Lise Kategorisi’nde Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Zeynep Çakır, Ortaokul Kategorisi’nde İstanbul Özel İleri Toplum Aşaması Ortaokulu’ndan Leyla Engin, Maarrif Okulları Kategorisi’nde Afgan Türk Maarrif Okulları’ndan Adibullah Azimi 25’er bin lira ödül kazandı. Yarışmada ayrıca birinci olan öğrencilerin okullarına, kütüphane kurulması için 25’er bin lira verildi.

 

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#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Sultanbeyli Belediyesi#15 Temmuz Derneği

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