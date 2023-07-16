15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anıldı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta ziyarete gelenler havadan görüntülendi.

Anıta gerçekleştirilen ziyaretçiler havadan görüntülendi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na, hain saldırının 7. yıl dönümü sebebiyle ziyaretçi akını yaşandı. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur’an-ı Kerim ve salalar okundu.

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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SARAÇHANE PARKI’NDA ANILDI

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişiminin 7. yılında Fatih Saraçhane Parkı’nda “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı” düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Mustafa Demir katıldı. Etkinliğe 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların yakınları ve gaziler de katılım gösterdi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mehter gösterisi düzenlendi.

“BU MİLLET BU DEVLETİ UÇURUMUN KENARINDAN ALDI”

Saraçhane Parkı’nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul, darbeye karşı direnişin merkezlerinden bir tanesiydi. Fatih de belki İstanbul’un merkeziydi. İki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Üzgünüz şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bunların birçoğu sadece tırnağında ufacık bir çizik olan değil. Ayağı kopan, yatağa bağımlı olan, kolu kopan gazilerimiz. Bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Bundan sonra bize düşen bu direnişin ruhunu muhafaza etmek” dedi.

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“BU MEYDANDA 13 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından bir tanesi olan buraya bir cihat meydanı da diyebiliriz. Şehit kanları ile sulanmış bir meydan burası. İşte tam da o meydanda bu bilincin unutulmaması, eksilmemesi için bu meydanda anma programını yapalım istedik. Bu meydanda 13 vatan evladını şehit verdik. 171 vatandaşımız gazilik mertebesine erişti” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR KIZILAY'DAKİ ETKİNLİĞE AKIN ETTİ

Darbe girişiminin 7’inci yıldönümünde, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saat 19.00'da başlayan program, gece geç saatlere kadar devam etti.

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Gün boyu alandaki LED ekranlardan darbe girişimi anlatan videolar yayınlandı. Programa vatandaşların yanı sıra milletvekilleri ve gaziler katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, şehitler için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından milletvekillerinin selamlama konuşmaları ile devam eden program, Ali Kınık konseri ile son buldu.

KAHRAMANKAZAN’DA “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” ANMA ETKİNLİĞİ

Fethullahçı Terör Örgünü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruşun 7’inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar katıldı.

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Etkinlikler 13 Temmuz’da başladı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim’in okundu. O gece Kahramankazan’da şehit düşen vatandaşların kabirleri ziyaret edildi. Şehit aileleri mevlit okuttu. Belediye Başkanı Oğuz, şehit ailelerine ve gazilere ziyaretlerde bulundu. Hain darbe girişimin 7’nci yıl dönümünde ise Belediye Başkanı Oğuz, akşam namazını kıldığı Köprübaşı Camisi'nden, yüzlerce vatandaşla mehter takımı eşliğinde Milli Egemenlik Parkı’na yürüdü. Parkta sanatçı Mustafa Yıldız Doğan konseri verildi. Sahneye çıkan bir diğer isim ilahiyatçı Necmettin Nursaçan oldu. Nursaçan, şehitlere dualar etti, 15 Temmuz’un önemine dikkati çekerek sohbet etti.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe gecesinde, hainler tarafından kritik nokta olan Akıncı Üssü’nün Kahramankazan’da olmasından dolayı, Kahramankazan halkının darbeyi durdurmak için canını hiçe saydığını söyledi. Oğuz, vatandaşların F-16 savaş uçaklarının kalkmasını engellediğinin altını çizerek, “F-16 savaş uçaklarını kaldırmasına engel olmaya çalıştı ve bunu büyük ölçüde de başardı. Nizamiye girişinde 9 kardeşimiz hainler tarafından şehit edildi. 92 kardeşimizde gazi oldu. O gün yaşanan hainlikleri vatandaşımızın ve halkımızın gösterdiği kahramanlıkları unutturmamak adına Kahramankazan’da bizlerde iki gündür, bugün de üçüncü gün 15 Temmuz’la ilgili etkinlikler yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kahramankazan halkının kahramanlık göstererek Kazan isminin önüne Kahraman unvanı aldığını kaydeden Oğuz, 15 Temmuz’dan sonra Kahramankazan’ın sembol bir ilçe haline geldiğini belirterek, “O gece tüm Türkiye’de yaşanan kahramanlık destanının sembolleşen ilçesi Kahramankazan ilçemizdir. İsminin önündeki kahramanlık unvanı da bunun bir nişanesi olarak TBMM’de 25 Ekim 2016 tarihinde ilçemize verilmiştir” dedi.

FETÖ’nün Türkiye’yi işgal etmek isteyen bir takım mihrakların taşeronluğunu yaptığını belirten Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ’nün hain yapılanmasına dikkati çekerek, “Yıllar yılı bu ülkenin resmi üniforması içerisinde gizlenmeyi kendilerine marifet sayan bu hainler 15 Temmuz gecesi gerçek yüzlerini ortaya koydular. Bu insanlar o gece şehit olan vatandaşlarımızın katilidir. İradelerini satan insanlardır bu insanlar. Ülkelerini bir dolara satan insanlardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise en büyük kahramanlıklardan bir tanesini Kahramankazan halkı gösterdiğinin belirterek, “Kazan’ın Meclisimizden Kahraman unvanını alması için bizlerde milletvekili olarak teşebbüste bulunmuştuk. Akıncı üssünün burada olması ayrı bir önem taşıdı o gece. Kahramankazan’lı hemşerilerimin göstermiş olduğu o direnç ve kendileri inisiyatif almaları suretiyle jetlerin inmelerine engel olmaları, buradan darbe girişimi için askerlerin gitmelerine mani olmaları bu işin seyrini değiştiren aktörlerden bir tanesiydi Kahramankazan” dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz’da çok büyük bir fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Milletvekili Çam, o gece ikinci bir kurtuluş savaşı yaşandığına dikkati çekerek, “O gecede kahramanlar çıktı. O hikayelerini okuduğumuz kahramanları aslında sahada gördük. Milletimizin her bir ferdinin o damarlarındaki kahramanlıklarını, Nene Hatunu, Şerife Bacıların sahaya çıktığını, Seyit Onbaşıların, o mücadeleyi hem Kahramankazan’da ve bütün Ankara’da şahitlik etmiş olduk” dedi.

Çam, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyleyerek, “Bugünde hep bir arada bunu unutturmamak için, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları unutturmamak, bu zaferi gençlerimize uzun yıllar çocuklarımıza aktarabilmek için bugünü burada hem kutluyor hem de şehitlerimizi anıyoruz” diye konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI

Şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dün başlayan ziyaretçi yoğunluğu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediyor. Kahraman askerin kabrini ziyarete gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor. Türkiye’nin farklı illerinden Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyarete gelen vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşıyor. Ankara’dan gelen 11 yaşındaki Ecrin Naz Coşkun, 15 Temmuz gecesinde 4.5 yaşında olmasına rağmen her şeyi hatırladığını, hatta okulunda düzenlenen bir kompozisyon yarışmasında okul alanında 1. seçildiğini ve burada olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Adana’dan gelen Gökhan Koç da, “Biz Seyit Onbaşılarla beraber büyüdük ama Ömer Halisdemir’in şehitliğine şahit olmak çok farklı bir duyguydu. Fırsat buldukça kabrini ziyaret etmeye çalışıyorum. Ömer Halisdemir’in tarihi yazıldı. Böyle bir geceyi asla yaşamak istemezdik ama maalesef yaşandı. Böyle vatan ve millet sevdalısı askerlerimiz sayesinde kalpleri kirli olanlar emellerine ulaşamadı” dedi.

Konya’dan gelen Süheyla Öztürk ise, “Bir açıdan bakıldığında çok üzgünüz. Ülkemiz olarak bir darbe yaşadık çünkü. Diğer taraftan bakıldığında da çok gururluyuz ülkemizi ve devletimizi kimseye vermedik. Rabbim bize böyle bir geceyi bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

İZMİR'DE "15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ANMA ETKİNLİĞİ

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'nci yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir’de de gerçekleşti.

Konak Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz’u andı. İzmir’deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken, program saygı ve İstiklal Marşı, ardından da Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi Mehteran Konseri gerçekleşti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KOZAN TEK YÜREK OLDU

Kozan’da gerçekleşen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kozan kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleşen programa Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile mehteran takımı eşliğinde düzenlenen bayrak yürüyüşü ile şehitler anıldı. Yürüyüşte Türk bayağı açan gençler tekbirlerle yürürken 320 hatim indirildi ve dualar okundu. Türk Büyükleri Parkı'nda son bulan yürüyüş sonrası 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında verilen mücadelenin anlatıldığı fotoğraf sergisi gezildi, öğrenciler vatan şiirlerini okudu.

Gecede konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 7 yıl önce yaşadıkları hain darbe kalkışmasında yaşadıklarını aktarırken tarihten örnekler vererek Türk milletinin mücadeleci ve darbecilere karşı dik duruşuna dikkat çekti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü ise hain terör örgütünün hainliklerine şahit olduklarını ve tüm vatandaşların demokrasiye canı pahasına sahip çıktıklarını aktardı. Vatan hainlerinin, asker polisine acımadan kurşun sıktığını aktaran Kaymakam Arslanköylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Trük milletinin tankların önünde canı ve vatanı pahasına nasıl ölümü göze aldığını aktararak kahramanlık mücadelesine değindi.

Konuşmaların ardından 7 yıl önce yaşanan darbe kalkışmasında yaşanan vatanı koruma mücadelesinin aktarıldığı belgesel izlendi. Vatanın birlik ve bütünlüğü için dualar edildi.

BURSALILAR 15 TEMMUZ'UN 7. YILINDA MEYDANLARA AKIN ETTİ

Bursa’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi. Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri hazır bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşmasıyla devam etti.

Başkan Aktaş yaptığı konuşmada, “Bu akşam 15 Temmuz vesilesiyle bir araya geldik. Lütfen şöyle bir 7 yıl öncesine gidelim. O akşamlarca bir buçuk, 2 ay boyunca nöbet beklediğimiz akşamları demokrasi nöbetlerini bir hatırlayalım. İnşallah Allah bir daha öyle acıları göstermesin. 15 Temmuz Türk milletinin direniş destanıdır. 15 Temmuz ayrılıkların ve farklılıkların kenara bırakılıp tek vücut, sağıyla, soluyla, doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle hepimizin bir araya geldiği gündür. 15 Temmuz bu milletin yürüdüğü yoldur. 15 Temmuz devletin milletin devletle bütünleşmesidir. 15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkomutanlığında FETÖ'cü hainlere dersinin verildiği şanlı bir gündür. Vatan şairi Orhan Şahin Göker ne güzel sesleniyor. 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun kendini tarihe verenleridir.' Evet o gece bir tarih yazıldı. Allah bir daha o geceyi yaşatmasın. Amin. Şehadete yürüyenleri Mehmet Akif Ersoy müjdeliyor. 'Şehit isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.' Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Darbecilere karşı direnenler arasında genç, yaşlı birçok kesimden kişinin bulunduğunu söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti ama her yıl unutmadık, sizlerle beraber inşallah unutmayacağız. O günü hatırlayalım 15 Temmuz bizim birlik ve beraberliğimize, milletimizin bütünlüğüne karşı, vatanımıza karşı bir işgal girişimiydi. Ama bu işgal girişimine karşı asker elbiseli FETÖ'cü teröristlere karşı milletimiz çıplak, korkusuz yürekleriyle tankların karşısında dimdik durdu. Kadınlar dimdik ayaktaydı. Gencecik çocuklar, 14 yaşındaki çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. O günkü anılarını paylaşıyor bir genç, diyor ki 'bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Çıplak ellerimiz vardı. Taş bile yoktu. Ama sadece Şehitler Köprüsü'nde yürüdüğümüz için üzerimize ateş açıldı. Biz iyiydik, kalktık kalkamayanlar vurulmuştu. Ve herkes birinin elinden tuttu, hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kimileri el ele yürüdü. Ama bir amcayı gördüm. Tek başına dimdik yürüyordu’. O gün gerçekten milletimiz vatan ne demek? Bayrak ne demek? Vatan uğruna bayrak uğruna canını vermek ne demek? Tüm Dünyaya gösterdi. Tüm dünyaya gösterdik” şeklinde konuştu.



“KARAKTERİ BAĞIMSIZLIK OLAN BİR ECDADIN EVLATLARI VE MİRASÇISIYIZ”

Çanakkale ve Kurtuluş savaşına vurgu yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü ilk günkü heyecanıyla kutluyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 952 yıl önce Malazgirt'te 724 yıl önce Söğüt'te, 570 yıl önce İstanbul'da, 108 yıl önce de hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de Çanakkale'de vatan ve millet aşkıyla birlik ruhuyla nice destanlar yazan tarihini altın harflerle bezeyen karakteri bağımsızlık olan bir ecdadın evlatları ve mirasçısıyız. 15Temmuz'da yapılmak istenen darbe teşebbüsünü de yine birlik ve beraberlik ruhuyla hep beraber bertaraf ettik hamdolsun. Vatan ve millet söz konusu olduğunda milletin birlik ve beraberliği uğruna verilen bu destansı mücadele tüm dünyaya verilen en iyi mesaj olmuştur. Bundan 7 yıl önce 15 Temmuz'da devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, nice canlara, nice insanlarımıza kastetmişti. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri meclisimiz ile meydanlara dolan halkımızın üzerine bomba ve mermiler yağdırmıştı. Ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Halkımız Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap olarak canı pahasına meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit veya gazi oldu” dedi.

Program Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in konseri ile devam etti.