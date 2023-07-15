15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 11:10
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılında sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor,
Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Ziyaretlerin gün boyu, yoğunluğunu arttırarak devam etmesi bekleniyor.