15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

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Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Ziyaretlerin gün boyu, yoğunluğunu arttırarak devam etmesi bekleniyor.