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Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:05,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler sürüyor

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler sürüyor
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Sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan köprüde yapımına başlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi) çalışmalarına 1 hafta süreyle ara verildi. Yapılan denetimler ise havadan da görüntülendi.

 Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaptığı denetimler devam ediyor. Araçlar tek tek durdurularak kontrol ediliyor.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımına başlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi) çalışmalarına 1 hafta süreyle ara verildiği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle devasa Türk Bayrağı ve Atatürk resmi asıldı. Denetimler havadan da görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki denetimler sürüyor

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