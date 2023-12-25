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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuter kullanan sürücüye bin 387 lira ceza

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Trafik#Skuter
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde skuter kullanan sürücüye bin 387 lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 11:52

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde skuterle ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 1.387 lira para cezası kesildi.

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Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Bir sürücü yasak olmasına rağmen köprüde skuter kullandı. Güvenlik ekipmanı olmadığı görülen skuter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra, skuter sürücüsü O.P. köprü çıkışında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

O.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik levha, cihaz ve işaretlerine uymamak maddesinden 436 lira, skuterin otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerindeki karayollarında kullanılmaması maddesine istinaden de 951 lira olmak üzere toplam bin 387 lira para cezası kesildi.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Trafik#Skuter

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