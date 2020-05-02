MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
GeriGündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:27, Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
Abone Olgoogle-news

SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik denetimleri devam etti. Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri köprüden geçmek isteyen araçları tek tek durdurdu. Araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle