15 Temmuz şehidinin annesi, Ankara'da toprağa verildi

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın annesi Macide Alemdar, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Macide Alemdar için Gölbaşı Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve üst düzey emniyet yetkilileri katıldı.



Alemdar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin, İçişleri Bakanlığı müşaviri olarak görev yapan ağabeyi Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar ise Çin'de bulunduğu için annesinin cenazesine katılamadı.