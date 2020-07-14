15 Temmuz şehidi ’tabuta sığmayan fidan’, mezarı başında anıldı

Erzurumlu Necmiye- Ahmet Yaşar çiftinin iki çocuğundan en küçüğü ve bekar olan Oğuzhan Yaşar, ailesi ile birlikte yazları Ankara’da, kışın ise köyünde yaşıyordu. 15 Temmuz akşamı darbe girişimcileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne uçaktan bomba atılması sırasında Oğuzhan Yaşar, şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait hastanede tedavi altına alınan Yaşar, 19 gün sonra yaşamını yitirdi. 1.5 ay önce askerden gelerek Ankara’daki bir mağazada tezgahtar olarak çalışan ve olay gecesi arkadaşları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni korumaya gittiği belirtilen ’Demokrasi şehidi’ Oğuzhan Yaşar’ı, 5 Ağustos’ta son yolculuğuna Erzurum’da yaklaşık 5 bin kişi uğurladı.



EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM



Darbe girişimi sırasında şehit düşen oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen Necmiye Yaşar (54), "Oğlumun yaralandığını duşunca Erzurum’dan Ankara’ya gittik. Yanıma gelen doktor, ’Necmiye hanım Maşallah sen bu beyaz kuzuyu nerede yetiştirdin. Hastaneden bugüne kadar böyle yakışıklı biri geçmedi. Ranzaya da sığmıyor bak ayakları dışarda’ dedi. Gülümsedim. Oğlum dağ gibiydi. Şehit olduğu gün de Cumhurbaşkanımız hastaneye geldi. Morga gittik. Cumhurbaşkanımız dedi ki, ’Maşallah barekallah. Fidan gibi delikanlı. Şehadet şerbetini içtikten sonrada bir başka yakışıklı olmuş. Ne mutlu size ki şehit annesisiniz, babasısınız. Onunla gurur duyun’ dedi. Ben de hep evladımla gurur duyduğumu söyledim. Ben bir şehit annesi olarak diyorum ki; çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O olmasaydı vatanımız şimdi kim bilir kimin elindeydi" diye konuştu.



OĞULLARI İÇİN ÖZEL ODA HAZIRLADILAR



Konuşmasına oğlunun mezarı başında, "Vatan sağ olsun" diye başlayan baba Ahmat Yaşar, aradan 4 yıl geçtiğini ve çok özlediklerini söyledi. Oğlu için özel olarak hazırladıkları evin bir odasında evlatlarına ait kıyafetlerini ve eşyaları eşi ile birlikte öpüp okşayan Ahmet Yaşar şunları söyledi:



"Yaşadığımız Erzurum’un Şenkaya bölgesinde üç teröristi etkisiz hale getiren bütün asker, polis ve komutanlarımızı tebrik ediyorum. Onların hepsi benim bir Oğuzhan’ım gibi. Allah razı olsun. Bu vatan kolay kazanılmadı. Soyu bozuk olan insanlara bu vatanı bırakmayız. Atalarımız bu vatanı nasıl ki bize emanet ettiyse biz de aynı şekilde torunlarımıza teslim edeceğiz. Tabi 15 Temmuz hain darbe girişiminde olan kişiler halen yargılanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle söyledim. ’Her yüz yılda bir ana Fatih doğurur. Son yüzyılın içerisinde de Cumhurbaşkanımızı Mevla’m gönderdi. Şu anda Türkiye’mizin her şeyi ile ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hastaneye geldi ve birlikte morga indik. Yavrum 1.98 boyundaydı. Heybetli bir delikanlıydı. Ona göre tabut bulamadılar. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, ’Tabuta sığmayan fidan’ demişti. 2 metrelik özel bir tabut yapıldı ve oğlumu öyle Erzurum’a getirdik. Bu vatan uğruna bir oğlum şehit oldu. Ben de dahil hepimiz bu vatan için seve seve canımızı veririz."

