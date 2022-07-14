15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası: "15 Temmuz'da ölümü, ölümle korkuttuk"

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FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da yapılan hain kalkışmada Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, kalkışmanın yıl dönümünde 'kontrollü darbe' diyenlere yüklendi. 15 Temmuz'un dünya tarihinde hainlikte de mücadelede de bir ilk olduğunu ifade eden Yahya Yiğit, "Bizim için her gün 15 Temmuz. Tabii ki 15 Temmuz yaklaştığında bizler o günü saniye saniye yaşıyoruz. Tabii ki vatana bir evlat verdik, binlerce evlat vermeye hazırız. Birer şehit adayıyız, Rabbim inşallah bizlere de şehitliği nasip eder diye dua ediyoruz. Tabii bazıları bunu itibarsızlaştırmak için 'kontrollü, planlanmış' dese de bunların bir hükmü yok. Fakat 'kontrollü darbe' diyenlerin nasıl kontrollü olarak Atatürk Havaalanı'ndan çıktıklarını hepimiz gözlerimizle şahit olduk. Tabii bugün 'Altılı artı bir masa' diyoruz. Fakat o 'artı bir' dediğimiz var ya, o alçaklar yönetiyor altılı masayı. Tabii onlar da siyonist babalarının emrinden çıkamıyor. Onların izni olmadan bir kelime de konuşamıyorlar. Siyah ile beyaz o kadar zıt birbirine fakat bir araya geldiler. Bunları bir araya getiren tabii ki birileri var. Dünya tarihinde hainlikte de bir ilk, mücadelede de bir ilk. Müslüman Türk milleti elinde bayrak ve göğsündeki imanıyla tanklara, F-16'lara, zırhlı araçlara karşı koyduk, elhamdülillah vatanımızı kurtardık. Sadece vatan da değil, İslam dünyasının kurtuluşuydu. Bir Çanakkale, bir İstiklal Harbi kadar önemli olaydı. Birileri itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar beyhude. Biz onlardan zaten korkmuyoruz. Rabbim inşallah böyle bir gün daha yaşatmaz vatanımıza" ifadelerini kullandı.

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"ÖNCE VATAN TOPRAĞI"



Gençlere seslenen Yiğit, "Bugüne kadar vatanımıza milyonlarca şehit verdik. Şairin dediği gibi 'Şehitler Tepesi boş değil'. Bundan sonra da boş kalmayacak. Bu vatan topraklarında yaşamanın bir bedeli var, o bedeli ödeyeceğiz. Ama sen ama ben ödeyeceğiz. Ödemek için hazırız. Böyle bir coğrafyada yaşamak kolay değil, dünyanın gözü bizim coğrafyamızda. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, vatan topraklarından daha mukaddes başka hiçbir şey yok. Eğer vatan yoksa evladın da hanımının da paranın da bir kıymeti yok. Önce vatan toprağı. Biz bir evlat verdik, 'Vatan sağ olsun' diyoruz" şeklinde konuştu.

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"ÖLÜMÜ ÖLÜMLE KORKUTTUK"



"Bu vatandaki imanlı insanlar, vallahi onlara yeteriz" diyen Yahya Yiğit, açıklamasını, "Onlardan korkmuyoruz, onların binine birimiz yeteriz. Bir Cennet gitti, binlerce Cennet geldi, bir Ömer Halisdemir gitti, binlerce Ömer Halisdemir geldi. Biz 15 Temmuz'da ölümü ölümle korkuttuk. Rabbim inşallah bir daha 15 Temmuz yaşatmaz, olursa da 15 Temmuz gibi olmaz" şeklinde tamamladı.