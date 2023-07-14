×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine Niğde'de ziyaretçi akını

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#FETÖ#Terör
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin kabrine Niğdede ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 17:43

Niğde'de 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrine, yurdun dört yanından ziyaretçi geldi. Ankara'dan gelen Zeynel Düzyol, 'Bundan sonra elimizden geldiğince şehidi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor. Şu anda tüylerim diken diken.' şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene 7'ncisini düzenlediği 'Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaştı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, 7'ncisini düzenledikleri Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun son etabını tamamladıklarını ve şehidin kabrine ulaştıklarını söyledi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin kabrine Niğdede ziyaretçi akını

Ankara'dan gelen Zeynel Düzyol, Van Jandarma Komando Taburu 1'inci Bölük'te 72/4 ve 74/2 devre asker arkadaşlarıyla şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bundan sonra elimizden geldiğince şehidi ziyaret etmeye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor. Şu anda tüylerim diken diken. Ben halen o günlere gidiyorum. Arkadaşımızın kabrine uğramadan geçemedik. Her şey vatan için" dedi. Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. (DHA)

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin kabrine Niğdede ziyaretçi akını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık
Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik