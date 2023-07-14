15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine Niğde'de ziyaretçi akını

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İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene 7'ncisini düzenlediği 'Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaştı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, 7'ncisini düzenledikleri Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun son etabını tamamladıklarını ve şehidin kabrine ulaştıklarını söyledi.

Ankara'dan gelen Zeynel Düzyol, Van Jandarma Komando Taburu 1'inci Bölük'te 72/4 ve 74/2 devre asker arkadaşlarıyla şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Bundan sonra elimizden geldiğince şehidi ziyaret etmeye devam edeceğiz.

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Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor. Şu anda tüylerim diken diken. Ben halen o günlere gidiyorum. Arkadaşımızın kabrine uğramadan geçemedik. Her şey vatan için" dedi. Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. (DHA)