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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrinde dua ettiler

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#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Niğde
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin kabrinde dua ettiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 14:42

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurup öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin birçok kentinden gelen yüzlerce kişi, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Halisdemir için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Ecrin Naz Coşkun (11), 15 Temmuz gecesinde 4,5 yaşında olmasına rağmen her şeyi hatırladığını, hatta okulundaki kompozisyon yarışmasında birinci seçildiğini ve burada olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Adana’dan gelen Gökhan Koç, "Biz Seyit Onbaşılarla büyüdük. Ama Ömer Halisdemir'in şehitliğine şahit olmak çok farklı bir duyguydu. Fırsat buldukça kabrini ziyaret etmeye çalışıyorum. Ömer Halisdemir'in adı tarihe yazıldı. Böyle bir geceyi asla yaşamak istemezdik ama maalesef yaşandı. Böyle vatan ve millet sevdalısı askerlerimiz sayesinde kalpleri kirli olanlar emellerine ulaşamadı" dedi.

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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin kabrinde dua ettiler



Konya'dan gelen Süheyla Öztürk ise "Bir açıdan bakıldığında çok üzgünüz. Ülkemiz olarak bir darbe yaşadık çünkü. Diğer taraftan bakıldığında da çok gururluyuz, ülkemizi ve devletimizi kimseye vermedik. Rabb'im bize böyle geceyi bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

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#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Niğde

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