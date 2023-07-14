15 Temmuz kahramanı Elif Dağdelen, otobüs kaptanı oldu: İşimi aşkla yapıyorum

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi için Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havalimanı'nı kullanıp Ankara'ya götürmek istedi. Bölge halkı, askeri aracın önüne geçip, bu duruma izin vermedi. Askeri konvoyun geçişinde yolu kapatanlar arasında yer alan 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki komando birliğinin aracına bindi. Direksiyona geçip, aracı durdurduktan sonra anahtarını alan Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurdu. O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişiminde gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu.

'İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM'

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Otobüs şoförlüğüne merak saran Dağdelen, eğitimini tamamlayıp ehliyetini aldı, özel firmada şehirlerarası yolcu kaptanlığı yapmaya başladı. Genellikle İstanbul ve Adana'ya yolcu taşıyan otobüslerin kaptanlığını yapan Dağdelen, kadın kaptanın otobüs kullandığını gören bazı yolcuların şaşırdığını söyledi. Otobüs kullanmaya karşı hep hevesli olduğunu belirten Dağdelen, "2 yıl önce eğitimimi görüp, otobüs kullanabilmek için ehliyetimi aldım. Diğer otobüs şoförleri de bana çok yardımcı oldu. Şimdi otobüsle uzun yol kaptanlığı yapıyorum. Çoğunlukla İstanbul ve Adana'ya gidiyorum. İşimi aşkla yapıyorum. Garajlarda otobüse binen yolcular beni görünce önce şaşkınlıkla bakıyorlar, sonra da 'Siz mi kullanacaksınız' diye soruyorlar. Gözleri üzerimde oluyor. Yolculuk bittikten sonra ise 'Helal olsun' diyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir. Ben işimi severek yapıyorum" dedi.

'VATANIM İÇİN CANIMI BİLE VERMEYE HAZIRIM'

15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocuklarını da alıp dışarı çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi üzerine Dağdelen, ailesiyle Çardak Havalimanı'na yöneldiklerini söyledi. Havalimanında askeri konvoyun önüne geçip, durdurduklarını aktaran Elif Dağdelen, "O sırada en önde yer alan kamyona bir anda binip anahtarını aldım. Beni itip, araçtan çıkarmaya çalıştılar. Hep birlikte direndik. Konvoyun ilerlemesini bu sayede durdurduk. Hainlere fırsat tanımadık. Ben hazır bir askerim. Vatanım için canımı bile vermeye hazırım. Yine darbe girişimi olsa yine en önde giderim" diye konuştu.

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Otobüse yolcu olarak binen Büşra Ece Savaş da "Otobüse binince kadın şoförün kullanacağını görünce önce şaşırdım ancak sonra gurur duydum. Bütün kadınlara örnek olmalıdır" dedi. (DHA)