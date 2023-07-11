15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenecek

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Yurt içindeki etkinliklerde 'Türkiye Yüzyılı Kahramanları'nın yanı sıra, 'Vatanın Kahramanları', 'Demokrasinin Kahramanları', 'Milli İradenin Kahramanları' ve 'Milletin Kahramanları' söylemleri ile yurt dışında İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla 'Victory of Democracy' ve 'Heroes of Türkiye Century' söylemleri ön plana çıkarılacak. Etkinlikler kapsamında yurt genelinde açık hava iletişim çalışmalarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek. İstanbul Haydarpaşa ve Galata’da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek 3 boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak. İstanbul Taksim Meydanında kurulacak deneyim alanı ile de 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri aktarılacak. İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliğiyle 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek. 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asılacak.

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6 ÜLKEDE PANEL

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ve milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla İletişim Başkanlığınca 6 ülkede panel serisi düzenlenecek. 13 Temmuz’da İsveç ve Almanya’da başlayacak olan paneller, 15 Temmuz’da Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan’da devam edecek. Panellerde FETÖ’nün hain darbe girişimi karşısında milletin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadele ve demokrasi zaferi, panelistlerin farklı bakış açılarıyla ele alınacak. Paneller ile FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin canı pahasına direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yabancı kamuoyları nezdinde 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

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NEW YORK TİMES MEYDANI'NDA ETKİNLİK

New York Times Meydanında LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek, FETÖ’nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek. Etkinlikler kapsamında yine New York Times Meydanında şehit olan 251 vatandaşın ayakkabıları sergilenecek. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, kurum ve kuruluşlar tarafından şu ana kadar 8 bine yakın projenin kaydı tamamlandı. Ayrıca, anma etkinliklerinde söylem birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlık tarafından kapsamlı bir kurumsal kimlik kılavuzu çalışması hazırlandı ve kurumsal web sitesinde 'kurumsal.15temmuz.gov.tr' linkiyle paylaşıldı.

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ALTUN: TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATAN İRADE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7'nci yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, 15 Temmuz 2016’da Türk halkının FETÖ karşısında gösterdiği şanlı direnişin, Türkiye Yüzyılı’nın ilk işaretlerinden birisi olduğunu belirtti. 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen milletin Türkiye’nin gelecek yüzyılını gasp etmek isteyenlere ağır bir yenilgi yaşattığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık sergileyerek, bağımsızlığını ve geleceğini vesayetçilerin, işgalcilerin, teröristlerin, ihanet şebekelerinin eline bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir çağrısıyla sokaklarda, havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği, Türkiye Yüzyılı’nı başlatan irade oldu. O gece yüzlerce insanımız vatan uğruna şehit oldu. Biz de şehitlerimizi ve gazilerimizin bu kahramanlıklarını 'Yüzyılın Kahramanları' sloganıyla tüm dünyaya anlatarak, onların hatıralarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." (DHA)