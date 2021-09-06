15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda PCR testi denetimi

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda aÅŸÄ±sÄ±z veya hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irmemiÅŸ kiÅŸilerin Ã¶zel araÃ§ hariÃ§ uÃ§ak, otobÃ¼s, tren veya diÄŸer toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirecekleri ÅŸehirlerarasÄ± seyahatlerine negatif sonuÃ§lu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti. YayÄ±nlanan genelgeyle birlikte bugÃ¼n uygulamaya konulan kararla ilgili denetimler de artÄ±rÄ±ldÄ±. 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Denetim ekipleri PCR testi denetimi yaptÄ±. Denetimlerde aÅŸÄ±sÄ± tam olmayan yada negatif sonuÃ§lu PCR testi olmadan bilet satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yolcular otobÃ¼slerden indirildi. OtobÃ¼sten indirilen yolcular ekipler tarafÄ±ndan test olmalarÄ± iÃ§in hastanelere yÃ¶nlendirildi.

"ONLÄ°NE ALDIÄžIM Ä°Ã‡Ä°N SORUN Ã‡IKMADI"



Denetimlerde ilk doz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± olan ancak ikinci doz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± henÃ¼z olmayan yolcular da otobÃ¼sten indirildi. AlÄ±nan karardan habersiz olduÄŸunu sÃ¶yleyen yolcu, "Bilet verdiler. Online aldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in sorun Ã§Ä±kmadÄ±" diye konuÅŸtu. Yine tek doz aÅŸÄ± vurulduÄŸu ve negatif sonuÃ§lu PCR testi bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in otobÃ¼sten indirilen bir yolcu da " 2. doz aÅŸÄ±m 17 EylÃ¼l'de. Cenaze dolayÄ±sÄ±yla gidiyoruz. Yoksa kurallara uydum. Bu kuraldan haberim yoktu. Bilemiyorum ne yapacaÄŸÄ±m. Åžu an ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Birinci doz aÅŸÄ±nÄ±n yeterli olduÄŸunu biliyorum" dedi. OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Seyfettin Demir ise ," Uygulamadan memnunuz bu ÅŸekilde devamlÄ± devam ederse biz de rahat oluruz. AÅŸÄ± veya test olmayan otobÃ¼se binemeyecek. YazÄ±hane bilet kesiyor. Biz de kontrol ediyoruz. Onlardan habersiz almÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â

AÅŸÄ±sÄ±z olan yada negatif PCR testi bulunmayan yolcularÄ± otobÃ¼se alan firmalara UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan 3376 lira para cezasÄ± kesilecek.Â

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