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15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki otobüsün çarpıştığı kaza anına kamerada

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#Bayrampaşa#15 Temmuz Demokrasi Otogarı#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 10:27

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki otobüsün çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dün saat 11.15 sıralarında iki otobüs çarpıştı. 17 AEJ 934 plakalı otobüs şoförü perondan çıkmak için geri manevra yaptığı sırada içerisinde yolcuları olan ve Muş'a gitmek için otogar içerisinde seyir halinde olan başka bir otobüse çarptı. Kazada Muş seferini yapmak için hareket halinde olan otobüsün muavini yaralandı. Yaralanan muavin ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Muş yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek yoluna devam ederken, kazaya karışan iki otobüste de hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

İki otobüsün çarpıştığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Perondan yolcuları ile birlikte geri manevra yapan otobüse başka bir otobüsün çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı yolcuların çarpma anında sağa sola savrulduğu da görüldü.

 

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#Bayrampaşa#15 Temmuz Demokrasi Otogarı#Kaza

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